Администрация Орбана: отказ от ресурсов России из-за Украины обернулся для ЕС проигрышем

Евросоюз не извлекает из украинского кризиса никаких дивидендов, неся при этом гигантские убытки. На бедственное положение стран региона указал глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.
По словам политика, экономическая война с Россией вынуждает Европу буквально бороться за свое существование. Он уточнил, что ЕС платит за энергоресурсы в десять раз больше, чем его заокеанский союзник в лице Соединенных Штатов.
«Европа абсолютно в числе проигравших», — посетовал Гуйяш.
Напомним, что сам премьер Венгрии Виктор Орбан в настоящее время находится на саммите ЕС в Брюсселе. Участие в мероприятии принял и украинский лидер Владимир Зеленский.