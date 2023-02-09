Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Администрация Орбана: отказ от ресурсов России из-за Украины обернулся для ЕС проигрышем

Политика
Администрация Орбана: отказ от ресурсов России из-за Украины обернулся для ЕС проигрышем

Евросоюз не извлекает из украинского кризиса никаких дивидендов, неся при этом гигантские убытки. На бедственное положение стран региона указал глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

По словам политика, экономическая война с Россией вынуждает Европу буквально бороться за свое существование. Он уточнил, что ЕС платит за энергоресурсы в десять раз больше, чем его заокеанский союзник в лице Соединенных Штатов.

«Европа абсолютно в числе проигравших», посетовал Гуйяш.

Напомним, что сам премьер Венгрии Виктор Орбан в настоящее время находится на саммите ЕС в Брюсселе. Участие в мероприятии принял и украинский лидер Владимир Зеленский.
венгрия европа энергоресурсы россия Украина
Военкоры ФАН
Лучшие в аду