Бельгия объяснила свой отказ от поставок истребителей Украине

Бельгия не может поставить свои истребители Украине, потому что сама в них нуждается, объяснил премьер-министр страны Александер де Кроо.
С таким заявлением политик выступил перед началом специального саммита Евросоюза в Брюсселе, в котором принимает участие президент Украины Владимир Зеленский. Он сообщил, что Бельгия не сможет поставить боевые самолеты украинским военным.
«Они активно используются, к примеру, в странах Балтии для охраны воздушного пространства стран НАТО и нашего воздушного пространства», — сообщил он.
При этом де Кроо добавил, что бельгийские власти согласовали масштабный пакет военной помощи Киеву.