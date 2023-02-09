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Бельгия объяснила свой отказ от поставок истребителей Украине

Армия
Бельгия объяснила свой отказ от поставок истребителей Украине

Бельгия не может поставить свои истребители Украине, потому что сама в них нуждается, объяснил премьер-министр страны Александер де Кроо.

С таким заявлением политик выступил перед началом специального саммита Евросоюза в Брюсселе, в котором принимает участие президент Украины Владимир Зеленский. Он сообщил, что Бельгия не сможет поставить боевые самолеты украинским военным.

«Они активно используются, к примеру, в странах Балтии для охраны воздушного пространства стран НАТО и нашего воздушного пространства», — сообщил он.

При этом де Кроо добавил, что бельгийские власти согласовали масштабный пакет военной помощи Киеву.
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