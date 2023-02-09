Экс-замглавы МРЭО ГИБДД Петербурга задержали за взяточничество

Бывшего замначальника одного из межрайонных экзаменационных отделов (МРЭО) ГИБДД Петербурга задержали по подозрению во взяточничестве. Следствие считает, что летом 2021 года он получил взятки на сумму не менее 110 тысяч рублей за принятие экзаменов без проверки знания правил дорожного движения и навыков управления транспортными средствами, сообщили в пресс-службе СУ СКР.