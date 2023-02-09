Вячеслав Калинин поддержал запрет на дискредитацию добровольцев в ходе СВО

Эту инициативу полностью поддержал основатель «Ветеранских вестей», военный эксперт, член Общественного совета при ГУ МВД России по Московской области Вячеслав Калинин. Он отметил, что все защитники Отечества, выполняющие свой долг с оружием в руках, должны иметь максимальный иммунитет от негодяев, смеющих открывать свой рот и порочить их имена. Санкции за такие действия должны быть максимально жесткими, подчеркнул ветеран.