Вячеслав Калинин поддержал запрет на дискредитацию добровольцев в ходе СВО

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции подготовил поправки в УК РФ, которыми вводится дополнительная ответственность за дискредитацию участников боевых действий, в том числе добровольцев, и распространение ложных сведений о них.
С этой инициативой парламентарии выступили по поручению председателя Государственной думы Вячеслава Володина, сообщают «Ветеранские вести». Спикер нижней палаты российского парламента попросил депутатов изучить проект в срочном порядке.
Эту инициативу полностью поддержал основатель «Ветеранских вестей», военный эксперт, член Общественного совета при ГУ МВД России по Московской области Вячеслав Калинин. Он отметил, что все защитники Отечества, выполняющие свой долг с оружием в руках, должны иметь максимальный иммунитет от негодяев, смеющих открывать свой рот и порочить их имена. Санкции за такие действия должны быть максимально жесткими, подчеркнул ветеран.