«Откровенно». Татьяна Буланова: «Горжусь своей страной, я верю в нее»

Российская эстрадная певица Татьяна Буланова призналась, что не понимает позиции сбежавших из России звезд и недоумевает, почему они позволяют себе критиковать Родину. Певица также рассказала о становлении своего творческого пути, любви, ревности и о разводе с Владиславом Родимовым.
Буланова поведала, что любит Россию и поддерживает все решения правительства страны.
«Могу сказать одно: я в любом случае горжусь своей страной, я верю в нее. И верю в то, что принятые решения — оправданные. Может быть, люди, которые категорически против (СВО. — Прим. Ред), не все знают, не все понимают», — отметила она.
Своими любимыми городами заслуженная артистка РФ назвала Санкт-Петербург и Владивосток, с которыми у нее связано много приятных воспоминаний из детства.
Вспоминая начало творческого пути, Татьяна сравнивает себя с девочкой из советского мультика «Фильм, фильм, фильм», которая замирала при виде кинокамеры. Но школьница продолжала развивать свои скрытые таланты, освоила гитару, впервые вышла на сцену дворца культуры и, наконец, попала в качестве солистки в группу «Летний сад», с которой и начался ее путь эстрадной певицы.
Описывая свою творческую деятельность, Татьяна признается, что ее кумирами, с которых она брала пример, всегда были Алла Пугачева и Алиса Фрейндлих.
«Ужасно быть певцом одной песни, как и актером одной роли», — уверена певица.
О первом осознании своей популярности, чувстве ответственности перед поклонниками, своих любимых песнях и пережитых стрессах, о выступлениях перед ранеными бойцами Татьяна Буланова рассказывает в новом выпуске передачи «Откровенно».