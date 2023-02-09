«Откровенно». Татьяна Буланова: «Горжусь своей страной, я верю в нее»

Вспоминая начало творческого пути, Татьяна сравнивает себя с девочкой из советского мультика «Фильм, фильм, фильм», которая замирала при виде кинокамеры. Но школьница продолжала развивать свои скрытые таланты, освоила гитару, впервые вышла на сцену дворца культуры и, наконец, попала в качестве солистки в группу «Летний сад», с которой и начался ее путь эстрадной певицы.