Турции может грозить потоп из-за мощного землетрясения и повреждения плотин

Мощное землетрясение в Турции привело к повреждению ряда плотин. Как утверждают специалисты, в случае, если они рухнут, стране могут угрожать масштабные потопы.
В результате землетрясения значительные повреждения получила плотина, расположенная в городе Малатья на востоке Турции. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как вдоль плотины образовалась крупная трещина. В результате повреждения часть плотины может рухнуть в воду, что приведет к потопу. Аналогичная ситуация наблюдается и в других регионах Турции. Отмечается, что власти страны уже приступили к эвакуации населения районов, которым грозит потоп.
Землетрясение в Турции и Сирии произошло утром 6 февраля. Согласно предварительным данным, жертвами стихии стали более 15 тысяч человек, 12 тысяч из них — в Турции. В настоящее время спасатели продолжают разбирать завалы.