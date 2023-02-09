Турции может грозить потоп из-за мощного землетрясения и повреждения плотин

В результате землетрясения значительные повреждения получила плотина, расположенная в городе Малатья на востоке Турции. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как вдоль плотины образовалась крупная трещина. В результате повреждения часть плотины может рухнуть в воду, что приведет к потопу. Аналогичная ситуация наблюдается и в других регионах Турции. Отмечается, что власти страны уже приступили к эвакуации населения районов, которым грозит потоп.