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Концерн Rheinmetall сообщил о возможной продаже Украине новейших танков Panther

Армия
Концерн Rheinmetall сообщил о возможной продаже Украине новейших танков Panther

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall может продать Украине свой новейший танк Panther, заявил гендиректор предприятия Армин Паппергер.

По его словам, в настоящее время концерн ведет переговоры с Украиной об экспорте тяжелых боевых машин. Он также добавил, что украинская сторона проявила интерес к новой немецкой БМП Lynx.

Отмечается, что поставки техники могут начаться через 15-18 месяцев. Паппергер добавил, что Киев имеет шансы стать первым покупателем Panther, однако их продажу еще должно одобрить Правительство ФРГ.
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