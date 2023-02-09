Концерн Rheinmetall сообщил о возможной продаже Украине новейших танков Panther

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall может продать Украине свой новейший танк Panther, заявил гендиректор предприятия Армин Паппергер.
По его словам, в настоящее время концерн ведет переговоры с Украиной об экспорте тяжелых боевых машин. Он также добавил, что украинская сторона проявила интерес к новой немецкой БМП Lynx.
Отмечается, что поставки техники могут начаться через 15-18 месяцев. Паппергер добавил, что Киев имеет шансы стать первым покупателем Panther, однако их продажу еще должно одобрить Правительство ФРГ.