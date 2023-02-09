В Омске завершились поиски пропавшего без вести 16-летнего школьника

Поиски 16-летнего школьника, пропавшего без вести по пути из школы домой, завершились в Омске. Подростка нашли живым, сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Доброспас-Омск».
По словам добровольцев, в настоящий момент здоровью несовершеннолетнего ничего не угрожает. Мальчик бесследно исчез вчера, 8 февраля. Юноша вышел из школы, но домой не пришел. Тогда его родные подняли тревогу и написали заявление в полицию.
Спустя сутки местонахождение подростка было установлено. Где именно был школьник, не разглашается.