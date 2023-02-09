В Омске завершились поиски пропавшего без вести 16-летнего школьника

По словам добровольцев, в настоящий момент здоровью несовершеннолетнего ничего не угрожает. Мальчик бесследно исчез вчера, 8 февраля. Юноша вышел из школы, но домой не пришел. Тогда его родные подняли тревогу и написали заявление в полицию.