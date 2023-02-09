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Останки крупнейшего на Земле пингвина обнаружили на пляже в Новой Зеландии

Общество
Останки крупнейшего на Земле пингвина обнаружили на пляже в Новой Зеландии

Окаменелые останки крупнейшего из живших на Земле пингвинов недавно обнаружили на пляже в Новой Зеландии ученые из Гринвича. Их исследование появилось в научном журнале Journal of Paleontology.

Ученые отнесли останки к новому виду пингвинов Kumimanu fordycein. По предварительным данным, птица весила 154 килограмма и жила на Земле около 50 миллионов лет назад.

В исследовании говорится, что огромный пингвин не был способен летать, как и его потомки. В то же время древняя птица куда лучше ныряла и могла дольше поддерживать температуру тела в экстремальные холода.

Американские ученые добавили, что эта находка выявила удивительное разнообразие сообщества пингвинов.
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