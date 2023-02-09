Останки крупнейшего на Земле пингвина обнаружили на пляже в Новой Зеландии

Окаменелые останки крупнейшего из живших на Земле пингвинов недавно обнаружили на пляже в Новой Зеландии ученые из Гринвича. Их исследование появилось в научном журнале Journal of Paleontology.
Ученые отнесли останки к новому виду пингвинов Kumimanu fordycein. По предварительным данным, птица весила 154 килограмма и жила на Земле около 50 миллионов лет назад.
В исследовании говорится, что огромный пингвин не был способен летать, как и его потомки. В то же время древняя птица куда лучше ныряла и могла дольше поддерживать температуру тела в экстремальные холода.
Американские ученые добавили, что эта находка выявила удивительное разнообразие сообщества пингвинов.