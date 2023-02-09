Тренер Моисеев раскрыл секрет занятий спортом для получения ягодиц «как у Кардашьян»

Он высоко оценил пользу тренировок, которые проходят в режиме офлайн. Так, тренер, находящийся рядом, сможет правильно оценить ошибки, которые его подопечный допускает в технике выполнения упражнений. Он сможет своевременно исправить их, чтобы уберечь от травм, а также помочь быстрее добиться желаемого эффекта.