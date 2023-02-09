Тренер Моисеев раскрыл секрет занятий спортом для получения ягодиц «как у Кардашьян»

Некоторые люди занимаются спортом, чтобы быть похожими на своих кумиров. Секрет получения ягодиц, как у американской модели Ким Кардашьян, раскрыл тренер Алексей Моисеев.
По словам специалиста, чтобы получить такую форму, необходимо заниматься спортом от трех до восьми месяцев. При этом важно включить в программу упражнения на мышцы рук, плеч и груди.
«Если работаете на конкретную цель, то привлекайте профессионалов, и желательно не онлайн, а вживую», — сообщил Моисеев в беседе с изданием «Спорт-Экспресс».
Он высоко оценил пользу тренировок, которые проходят в режиме офлайн. Так, тренер, находящийся рядом, сможет правильно оценить ошибки, которые его подопечный допускает в технике выполнения упражнений. Он сможет своевременно исправить их, чтобы уберечь от травм, а также помочь быстрее добиться желаемого эффекта.