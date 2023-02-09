Пастрняку пришлось удалить фотографию с Овечкиным после критики чешских болельщиков

Форварду клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Бостон Брюинз» Давиду Пастрняку пришлось удалить из социальных сетей совместное фото с нападающим «Вашингтона» Александром Овечкиным. Причиной стала критика чешских болельщиков.
Пастрняк сфотографировался с Овечкиным на звездном уик-энде во Флориде. Сразу после того, как форвард «Бостона» сделал публикацию, появились агрессивные комментарии.
«Вы следите за тем, что происходит вокруг вас? Вы понимаете, что олицетворяет Овечкин? Я понимаю спортивную сторону фото, но это не про хоккей!» — заявил один из подписчиков Пастрняка.
Ранее чех неоднократно признавался в симпатии к Овечкину. Стоит отметить, что Пастрняк и 37-летний российский форвард играют на одной позиции — левого нападающего.