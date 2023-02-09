Депутат Алтухов: мы должны максимально поддержать бойцов СВО и их семьи

Сегодня Госдума приняла сразу во втором и третьем чтении крайне законопроект, позволяющий оказать меры социальной поддержки вдовам ветеранов боевых действий независимо от того, проживают ли они одиноко или совместно с кем-то. В настоящее время если вдова живёт, например, с родителями, то ей меры поддержки не оказываются.