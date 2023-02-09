Депутат Алтухов: мы должны максимально поддержать бойцов СВО и их семьи

Госдума приняла в окончательном чтении закон об облегчении условий получения мер соцподдержки вдовами ветеранов.
Сегодня Госдума приняла сразу во втором и третьем чтении крайне законопроект, позволяющий оказать меры социальной поддержки вдовам ветеранов боевых действий независимо от того, проживают ли они одиноко или совместно с кем-то. В настоящее время если вдова живёт, например, с родителями, то ей меры поддержки не оказываются.
Депутат Государственной думы Сергей Алтухов в беседе С ФАН назвал требование об одиноком проживании для получения положенных льгот вдовами военнослужащих, действующее сейчас, излишними.
По его словам, согласно новой редакции статьи 21 закона «О ветеранах», меры поддержки будут независимо от того, проживают ли они одиноко или совместно с другими лицами.
«Ведь молодые семьи часто живут с родителями или досматривают старших родственников. Единственное условие отсутствие повторного брака вдовы или вдовца. Это положение не меняется. Мы должны максимально поддержать семьи наших ребят, выполняющих боевые задачи в ходе СВО. Считаю, что эта норма соответствует духу закона, устраняя бюрократические препятствия при получении соцподдержки», — пояснил он.
Ранее с ФАН поделился мнением об инициативе запретить чиновникам выезжать из страны депутат Госдумы Гасанов.