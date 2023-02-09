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Эксперт РСТ оценил влияние землетрясения в Турции на турпоток из России

Общество
Эксперт РСТ оценил влияние землетрясения в Турции на турпоток из России

Череда землетрясений в Турции никак не отразилась на туристическом потоке из России, заявил источник в Российском союзе туриндустрии.

Дело в том, что стихийное бедствие не затронуло популярные туристические направления. Благодаря этому интерес россиян к отдыху в Анталии, Алании и Кемере не пропал.

«Регулярные и чартерные рейсы выполняются на постоянной основе, фактически мы не фиксируем отказа от путешествий в Турцию. Кроме того, даже видим бронирование путешествий. Все туроператоры находятся на связи с туристами», — подчеркнул эксперт в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Основные направления бронирований — это Анталья, Бодрум, Даламан, Измир и Стамбул. Что касается пострадавших регионов, то в них поток туристов носит индивидуальный характер. Организованных туристов в зоне землетрясения нет.
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