Ольга Орлова рассказала, как решить спор вокруг сына Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева

Затянувшийся конфликт между родителями покойной Жанны Фриске и бывшим возлюбленным певицы Дмитрием Шепелевым из-за их общего сына Платона пока так и не разрешился. О том, как сдвинуть ситуацию с мертвой точки, рассказала подруга звезды Ольга Орлова.
По словам певицы, все то, что происходит вокруг ее крестного сына, — неправильно. Орлова подчеркнула, что какие бы отношения на связывали родителей Фриске с телеведущим, им все же следует собраться за столом переговоров.
«Друг другу пообещать что-то. Что не будет больше никаких интервью, никаких скандалов, и попробовать маленькими шажками продвинуться в этом вопросе», — предложила она в YouTube-шоу «Алена, блин!».
Героиня выпуска добавила, что в этой ситуации многое зависит от самого Шепелева, и пока телеведущий не решит, что готов подпустить к сыну родителей Фриске, ничего не изменится.