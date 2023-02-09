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МИД объяснил решение вручить посольству США ноту с требованием не вмешиваться в дела РФ

Политика
МИД объяснил решение вручить посольству США ноту с требованием не вмешиваться в дела РФ

МИД России направил посольству США в Москве ноту с требованием не вмешиваться в дела государства из-за поведения американских дипломатов в медиасфере. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

По словам политика, ранее на официальных страницах диппредставительства в соцсетях неоднократно появлялись агрессивные высказывания о российских властях и вооруженных силах страны. Задача пресечь подобную практику и была возложена на ноту, подчеркнул замглавы МИД.

«Конечно, ожидаем, что с американской стороны будут предприняты шаги, которые эти наши озабоченности устранят», добавил Рябков.

Ранее дипломат также высказался о громкой публикации журналиста Сеймура Херша о диверсиях на «Северных потоках». По словам замминистра, Вашингтон не сможет скрыться от ответа со стороны Москвы.
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