МИД объяснил решение вручить посольству США ноту с требованием не вмешиваться в дела РФ

МИД России направил посольству США в Москве ноту с требованием не вмешиваться в дела государства из-за поведения американских дипломатов в медиасфере. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
По словам политика, ранее на официальных страницах диппредставительства в соцсетях неоднократно появлялись агрессивные высказывания о российских властях и вооруженных силах страны. Задача пресечь подобную практику и была возложена на ноту, подчеркнул замглавы МИД.
«Конечно, ожидаем, что с американской стороны будут предприняты шаги, которые эти наши озабоченности устранят», — добавил Рябков.
Ранее дипломат также высказался о громкой публикации журналиста Сеймура Херша о диверсиях на «Северных потоках». По словам замминистра, Вашингтон не сможет скрыться от ответа со стороны Москвы.