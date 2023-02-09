Пытавшейся привезти на Бали кокаин 19-летней туристке грозит смертная казнь

Известно, что в конце января 19-летняя туристка прилетела на Бали из Бразилии, совершив пересадку в Катаре. При досмотре в индонезийском аэропорту в ее багаже нашли крупную партию наркотиков. Согласно местным законам, совершившим такое преступление грозит смертная казнь.