Пытавшейся привезти на Бали кокаин 19-летней туристке грозит смертная казнь

Девушке, которая попыталась провезти на Бали более трех килограммов кокаина, грозит смертная казнь, передает The Jakarta Post.
Известно, что в конце января 19-летняя туристка прилетела на Бали из Бразилии, совершив пересадку в Катаре. При досмотре в индонезийском аэропорту в ее багаже нашли крупную партию наркотиков. Согласно местным законам, совершившим такое преступление грозит смертная казнь.
Бразильянка не признает вину, а ее адвокат утверждает, что члены преступной группировки обманом заставили девушку провезти кокаин. Судьбу иностранки решит суд.