Посол РФ в ДРК рассказал о перспективах сотрудничества между странами

Сентебов добавил, что правительство ДРК с большим энтузиазмом приняло приглашение на форум «Россия — Африка», который состоится в июле 2023 года. Конголезская сторона ожидает, что по итогам саммита ускорится процесс реализации проектов, анонсированных на предыдущей встрече.