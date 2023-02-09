Посол РФ в ДРК рассказал о перспективах сотрудничества между странами

Киншаса, 9 февраля. Посол РФ в ДРК Алексей Сентебов в беседе с журналистами рассказал о перспективных направлениях сотрудничества между странами.
По словам дипломата, России важно иметь на континенте такого партнера, как Демократическая Республика Конго. В рамках подписанных соглашений стороны реализуют совместные проекты в горнодобывающей, энергетической и коммуникационных отраслях:
«У нас очень успешно внедряются такие компании, как Яндекс, Дневник.ру. Речь идет о действительно новых технологиях, которые здесь крайне востребованы».
Сентебов добавил, что правительство ДРК с большим энтузиазмом приняло приглашение на форум «Россия — Африка», который состоится в июле 2023 года. Конголезская сторона ожидает, что по итогам саммита ускорится процесс реализации проектов, анонсированных на предыдущей встрече.
«У нас накопилось множество вопросов, требующих вмешательства. Есть ряд важных инициатив, которые смогут реализоваться только при участии крупнейших российских компаний. Приоритет отдается экономическому сотрудничеству и гуманитарным связям», — добавил посол.
Кроме того, дипломат поддержал возвращение имени Патриса Лумумбы РУДН. С этой инициативой ранее выступили представители африканских государств в Москве на встрече с замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым.