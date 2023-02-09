Политолог Марков выразил уверенность в причастности Белого дома к теракту на «СП»

Ранее американский журналист Сеймур Херш опубликовал материалы расследования, в которых говорится, что именно Вашингтон и Осло причастны к организации и совершению диверсий на «Северных потоках». Марков в эфире медиацентра «Патриот» рассказал, что доказательств в этой статье никаких не было, так как Херш просто слил информацию, полученную от одного из участников переговоров по этой ситуации. Однако политолог уверен, что США действительно имеют прямое отношение к случившемуся.