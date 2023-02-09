Политолог Марков выразил уверенность в причастности Белого дома к теракту на «СП»

Государственный и общественный деятель, политолог, гендиректор ООО «Институт политических исследований» Сергей Марков признался, что верит в причастность Белого дома к подрывам «Северных потоков». Однако выразил уверенность в том, что широкого политического эффекта за этим не последует.
Ранее американский журналист Сеймур Херш опубликовал материалы расследования, в которых говорится, что именно Вашингтон и Осло причастны к организации и совершению диверсий на «Северных потоках». Марков в эфире медиацентра «Патриот» рассказал, что доказательств в этой статье никаких не было, так как Херш просто слил информацию, полученную от одного из участников переговоров по этой ситуации. Однако политолог уверен, что США действительно имеют прямое отношение к случившемуся.
«Никаких доказательств нет вообще, предлагается просто в это поверить. Я верю. Я верю, потому что я с самого начала был уверен, что именно американцы, либо британцы, либо поляки, все вместе организовали этот теракт. Я верю в это, потому что американцам очень выгодно. <…> Я верю в это, потому что американцы давно перешли к террористическим актам против России. Я верю в это, потому что американцы вообще унижают, оскорбляют и готовы взорвать даже своих европейских союзников, потому что совсем не уважают их интересы», — заявил Марков.
При этом эксперт предположил, что через 3-4 месяца может появиться еще одно подтверждение причастности Белого дома к теракту. Однако, по его словам, широкого политического эффекта это разоблачение иметь не будет.