Певица Ольга Орлова рассказала, о чем ее просила во сне покойная Жанна Фриске

Смерть солистки группы «Блестящие» Жанны Фриске в июне 2015 года стала чудовищной трагедией не только для членов ее семьи, но и для друзей. Как призналась коллега покойной певицы по музыкальному коллективу Ольга Орлова, она до сих пор видит с ней сны.