Певица Ольга Орлова рассказала, о чем ее просила во сне покойная Жанна Фриске

Смерть солистки группы «Блестящие» Жанны Фриске в июне 2015 года стала чудовищной трагедией не только для членов ее семьи, но и для друзей. Как призналась коллега покойной певицы по музыкальному коллективу Ольга Орлова, она до сих пор видит с ней сны.
Исполнительница песни «А я люблю женатого» уточнила, что Фриске снилась ей дважды. В первый раз они вместе лежали в массажном салоне.
«Она была довольная, счастливая, и говорит: «У меня все хорошо». А второй раз — когда она попросила меня поехать к ее родителям и полежать на кровати. Я поехала к родителям и говорю: «Теть Оль, могу я пойти полежать на Жанкиной кровати?» Она говорит: «Иди полежи»», — вспомнила Орлова в YouTube-шоу «Алена, блин!».
Другой темой выпуска стало желание Фриске сделать Орлову опекуном своего сына Платона. По словам подруги покойной певицы, эта ее воля так и не была исполнена, поскольку Фриске не успела оформить необходимые документы.