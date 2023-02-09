Власти Забайкалья планируют отремонтировать в этом году почти 300 километров дорог

Исполняющий обязанности министра строительства и транспорта Забайкальского края Сергей Кривощеков рассказал о задачах на этот год.
По словам Кривощекова, в регионе продолжится активная модернизация автотрасс. На ремонт и реконструкцию 253 километров дорог Забайкалья и еще 30 километров трасс в Чите в бюджете на 2023 год предусмотрено 10,5 миллиарда рублей, сообщает zabnews.ru.
Как отметил Кривощеков, в течение этого и будущего года в регионе планируется качественно отремонтировать и обустроить до 46% автомагистралей регионального значения. На начало текущего года приведены в должный порядок около 36% подобных дорог.