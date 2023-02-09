Эксперты перечислили наиболее интересные вакансии в сфере науки

В День российской науки, который отмечался 8 февраля, эксперты портала SuperJob.ru опубликовали перечень наиболее интересных и хорошо оплачиваемых вакансий в сфере науки.
Например, соискателю на должность директора Инженерной школы информационных технологий и робототехники НИ ТПУ в Томске предлагают оклад 150 тысяч рублей. Ведущий инженер по спутниковой связи в Лыткарино будет получать зарплату от 130 500 рублей, сообщает центральная профсоюзная газета «Солидарность».
Из других интересных вакансий можно отметить должность руководителя лаборатории приборов газового анализа. Такому специалисту в Москве будут платить оклад от 80 тысяч рублей. Главный научный сотрудник по специальности «история» в Санкт-Петербурге будет получать от 66 тысяч рублей.
Стоит отметить, что большинство таких вакансий предлагаются в Москве и Санкт-Петербурге. В других регионах тоже нужны научные работники, но там в графе «предлагаемая зарплата» почти всегда указано «по договоренности».