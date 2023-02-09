Эксперты перечислили наиболее интересные вакансии в сфере науки

Из других интересных вакансий можно отметить должность руководителя лаборатории приборов газового анализа. Такому специалисту в Москве будут платить оклад от 80 тысяч рублей. Главный научный сотрудник по специальности «история» в Санкт-Петербурге будет получать от 66 тысяч рублей.