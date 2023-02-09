Турэксперт Бандурин назвал удобные для отдыха города на февральских «длинных выходных»

Кроме того, теперь открывают различные гостиницы в неожиданных местах, таких как Тюмень, отметил Бандурин. Однако при всем многообразии выбора может возникнуть проблема с билетами и с резервированием, предупредил эксперт и добавил, что многие сегодня ездят отдыхать на своих авто.