Турэксперт Бандурин назвал удобные для отдыха города на февральских «длинных выходных»

Февральские «длинные выходные» продлятся в России с 23 до 26 февраля включительно. О том, где будет удобнее отдохнуть в этот период россиянам рассказал эксперт по туризму Александр Бандурин.
Как пишет издание Pravda.Ru, в данный момент имеется много вариантов отдыха в регионах и с позиции зимнего отдыха, и позиции познавательного туризма. Можно побывать на Волге, посетить Ульяновск, Самару. При желании можно отправиться подальше на Урал и слетать в Екатеринбург. Поскольку сейчас города стремительно развиваются вместе с инфраструктурой, пояснил специалист.
Кроме того, теперь открывают различные гостиницы в неожиданных местах, таких как Тюмень, отметил Бандурин. Однако при всем многообразии выбора может возникнуть проблема с билетами и с резервированием, предупредил эксперт и добавил, что многие сегодня ездят отдыхать на своих авто.