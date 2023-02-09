Гасанов: депутатам небезопасно покидать Россию

Напомним, что в начале 2023 года случилось два громких скандала из-за парламентариев Кировской и Вологодской областей. Депутаты уехали в отпуск в Мексику и Дубай, что вызвало негодование общественности. По этой причине чиновничеству предлагают запретить не командировочные поезди за рубеж.