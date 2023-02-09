Гасанов: депутатам небезопасно покидать Россию

В России обсуждают идею запретить чиновникам выезжать из России на отдых в другие страны во время специальной военной операции. Депутат Государственной думы Джамаладин Гасанов рассказал ФАН, почему парламентариям рекомендуют не покидать страну.
«С момента начала СВО всем парламентариям и чиновникам рекомендовали не покидать страну. Тем более — на отдых. Это делается в целях безопасности нас самих. Кроме этого, есть причины, по которым люди вынуждены ехать за границу: болезнь, командировки. В этом случае мы должны ставить в известность высшее руководство», — сказал Гасанов.
По его словам, Россия — страна туризма разной направленности.
«Начиная от горного туризма и заканчивая морским. Выбирайте места. Отдыхайте. Я люблю отдыхать на курортах Северного Кавказа, ну, и дома, в горах. Есть прекрасные места в Карелии, на Дальнем Востоке. Вы видели какой там рассвет? У нас очень красивая и необычная страна», — заключил Гасанов.
Напомним, что в начале 2023 года случилось два громких скандала из-за парламентариев Кировской и Вологодской областей. Депутаты уехали в отпуск в Мексику и Дубай, что вызвало негодование общественности. По этой причине чиновничеству предлагают запретить не командировочные поезди за рубеж.
Ранее инициативу поддержал в беседе с ФАН депутат Коткин.