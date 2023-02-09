Певица Ольга Орлова объяснила, почему не стала опекуном сына Жанны Фриске

Отец ныне покойной солистки группы «Блестящие» Жанны Фриске Владимир Копылов говорил, что опекуном ее сына Платона могла стать коллега певицы по музыкальному коллективу Ольга Орлова. Звезда объяснила, почему этого так и не произошло.
Как отметила крестная мама мальчика в очередном выпуске YouTube-шоу «Алена, блин!», Фриске так и не подписала необходимые для установления опекунства документы.
«Ну, она была не в состоянии. А потом — как можно подписать такую бумагу? Я абсолютно реальный и адекватный человек. Конечно, я мечтала бы, если бы мне позволили общаться с Платоном. Я его крестная мама», — сказала Орлова.
Певица добавила, это сделало бы ее счастливой. При этом, по словам Орловой, она — человек деликатный и не хочет никому навязываться.
После смерти Фриске в ее семье вспыхнули ссоры. Ее бывший возлюбленный Дмитрий Шепелев не дает сыну покойной певицы видеться с родственниками и крестной матерью.