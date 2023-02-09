Политолог Ищенко допустил начало новой СВО на Украине после ее раздела

Украина рискует столкнуться с новой военной операцией России. Такую возможность допустил политолог Ростислав Ищенко.
Рассуждая над будущим соседнего государства, эксперт отметил, что страна может быть разделена на несколько частей. Ряд регионов перейдет под контроль соседей, таких как Польша, Румыния или Венгрия. Некоторые области окажутся и в составе России, уточнил он в интервью «Военному делу».
Впрочем, Украина при таком сценарии не исчезнет с политической карты, а лишь видоизменится, уверен Ищенко. С этого момента будущее страны становится неопределенным, поскольку ее власти могут встать как на сторону РФ, так и войти в лагерь Запада.
«Если она будет российским протекторатом, то все нормально. Если она будет польским протекторатом, то в таком случае, можно считать, что надо готовиться ко второй военной спецоперации», — констатировал политолог.
Напомним, что президент РФ объявил о начале СВО 24 февраля 2022 года. Целью операции является защита жителей Донбасса от геноцида со стороны киевского режима.