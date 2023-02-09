Количество жертв взрыва газа в Новосибирске увеличилось до семи

Количество жертв взрыва газа в жилом доме в Новосибирске увеличилось до семи. Об этом пишет ТАСС в своем Telegram-канале со ссылкой на источник в экстренных службах по региону.
Напомним, что минувшей ночью в пятиэтажном здании на Линейной улице произошла детонация газовоздушной смеси. Взрыв спровоцировал пожар на площади 300 квадратных метров. В тушении возгорания принимали участие 197 личного состава МЧС и 61 единица спецтехники.
Ранее в СМИ появились данные о гибели шести человек в результате ЧП в Новосибирске. Тогда же региональный минздрав сообщил о девяти пострадавших.