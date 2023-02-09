Макрон ожидает финальное решение по допуску россиян на ОИ-2024 летом

Президент Франции Эмманюэль Макрон прокомментировал возможное участие российских спортсменов в летних Олимпийских играх в Париже в 2024 году. Как рассчитывает глава государства, окончательное решение по этому вопросу будет сформировано летом.
Макрон заявил об этом во время пресс-подхода к журналистам перед саммитом стран Евросоюза. Политик считает, что многое будет зависеть от ситуации «на поле боя».
«Решение ожидается летом и будет зависеть от обстоятельств и развития событий в конфликте [на Украине]», — сказал Макрон.
Ранее мэр Парижа Анн Идальго озвучила условие, при соблюдении которого россияне смогут принять участие в Олимпиаде. Для этого им нужно будет заявляться на соревнования в статусе беженцев.