Президент ЦАР обнародовал закон о проведении референдумов

Банги, 9 февраля. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера обнародовал закон, регулирующий проведение референдумов в стране.
Принятый акт контролирует ход голосования на выборах, в том числе по утверждению новой конституции. Документ регламентирует процесс организации электорального цикла, мест проведения, а также подсчет итогов плебисцитов.
Ранее депутаты Национального собрания ЦАР поддержали предложение президента и одобрили изменения в процедуре проведения референдумов. Министр по делам территорий Бруно Япанде заявил, что инициатива не заменяет предыдущие принципы, а лишь усовершенствует ряд некоторых положений.
В январе 2023 года Конституционный суд рассмотрел законопроект на предмет соответствия существующим нормам права республики. Юристы после тщательного изучения постановили опубликовать версию документа в ближайшее время, чтобы каждый гражданин смог ознакомиться с нововведениями.
Кроме того, президент ЦАР призвал население сплотиться, чтобы противостоять всем внутренним и внешним угрозам для государства. Фостен-Арканж Туадера заявил, что восстановление страны напрямую зависит от национального единства.