Президент ЦАР обнародовал закон о проведении референдумов

В январе 2023 года Конституционный суд рассмотрел законопроект на предмет соответствия существующим нормам права республики. Юристы после тщательного изучения постановили опубликовать версию документа в ближайшее время, чтобы каждый гражданин смог ознакомиться с нововведениями.