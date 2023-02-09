Жительница Красноуфимска убила любовника ножом во время нарезки огурца

В Свердловской области местная жительница жестоко расправилась с возлюбленным после застолья с гостями. Как сообщили в пресс-службе регионального управления СК России, женщина ударила любовника ножом, которым резала огурец для закуски.
По данным СК, все произошло в городе Красноуфимске. Ранее судимая местная жительница после застолья со спиртными напитками решила нарезать огурец. В этот момент между ней и возлюбленным произошел конфликт, в ходе которого фигурантка ударила жертву ножом.
От полученных ранений потерпевший скончался на месте. Злоумышленницу задержали и отправили в СИЗО. Возбуждено уголовное дело.