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Литовкин: танками Leopard 2 на Украине будут управлять поляки

Армия
Литовкин: танками Leopard 2 на Украине будут управлять поляки

Заявление главы минобороны ФРГ Бориса Писториуса об обучении украинских солдат навыкам вождения танков Leopard 2 — это вранье. Об этом заявил военный эксперт Виктор Литовкин.

Комментируя слова главы немецкого военного ведомства в беседе с NEWS.ru, Литовкин допустил, что бронетехникой в конечном итоге будут управлять польские экипажи.

«Это брехня, потому что сетецентрическому управлению нужно учиться полгода», — подчеркнул аналитик.

Литовкин убежден, что западные страны отправляют тяжелую бронетехнику Киеву для того, чтобы еще больше затянуть украинский конфликт. Победа Украины не нужна коллективному Западу, резюмировал военный эксперт.
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