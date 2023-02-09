Литовкин: танками Leopard 2 на Украине будут управлять поляки

Заявление главы минобороны ФРГ Бориса Писториуса об обучении украинских солдат навыкам вождения танков Leopard 2 — это вранье. Об этом заявил военный эксперт Виктор Литовкин.
Комментируя слова главы немецкого военного ведомства в беседе с NEWS.ru, Литовкин допустил, что бронетехникой в конечном итоге будут управлять польские экипажи.
«Это брехня, потому что сетецентрическому управлению нужно учиться полгода», — подчеркнул аналитик.
Литовкин убежден, что западные страны отправляют тяжелую бронетехнику Киеву для того, чтобы еще больше затянуть украинский конфликт. Победа Украины не нужна коллективному Западу, резюмировал военный эксперт.