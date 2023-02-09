«Яндекс Учебник» запустил уникальную олимпиаду по информатике для российских школьников

Российская образовательная платформа «Яндекс Учебник» запустила уникальную олимпиаду по информатике для школьников.
После ее прохождения ученики 11 классов смогут получить дополнительные баллы при поступлении в ведущие вузы страны. Это НИУ ВШЭ, Университет МИСиС, СПбГУ, ИТМО и другие.
Во время олимпиады участники не только будут создавать навыки для голосового помощника Алиса, но и получат возможность загрузить их в каталог приложения, которым сейчас пользуются свыше 45 миллионов человек.
Олимпиада состоит из двух туров, включая интерактивные задания и онлайн-хакатон, и пройдет с 9 февраля по 8 апреля. С более подробными условиями можно ознакомиться на официальном сайте. Участие в олимпиаде бесплатно для всех.