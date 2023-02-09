Премьер Венгрии Орбан отказом аплодировать Зеленскому показал свое отношение к Украине

Как известно, с 9 по 10 февраля в Брюсселе проходит саммит объединения, участником которого стал президент Украины Владимир Зеленский. На опубликованных Telegram-каналом «Пул №3» кадрах видно, как толпа европейских политиков активно аплодирует украинскому политику, прибывшему на мероприятие. Однако Орбан оказался единственным из мировых лидеров, который не стал хлопать главе Украины.