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Премьер Венгрии Орбан отказом аплодировать Зеленскому показал свое отношение к Украине

Политика
Премьер Венгрии Орбан отказом аплодировать Зеленскому показал свое отношение к Украине

Глава венгерского кабмина Виктор Орбан продолжает придерживаться стойкой позиции по ситуации на украинской земле. Об этом свидетельствуют кадры с саммита Европейского союза.

Как известно, с 9 по 10 февраля в Брюсселе проходит саммит объединения, участником которого стал президент Украины Владимир Зеленский. На опубликованных Telegram-каналом «Пул №3» кадрах видно, как толпа европейских политиков активно аплодирует украинскому политику, прибывшему на мероприятие. Однако Орбан оказался единственным из мировых лидеров, который не стал хлопать главе Украины.

Ранее Зеленский также посетил Лондон и Париж. Там он просил своих европейских партнеров предоставить Киеву истребители.
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