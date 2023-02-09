Сотрудники МЧС России достали двух женщин из-под завалов в турецком Хатае

Сотрудники МЧС России достали двух жительниц турецкого Хатая живыми из-под завалов домов, разрушенных мощным землетрясением. О спасении гражданок Турции сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Напомним, что рано утром 6 февраля в турецкой провинции Кахраманмараш были зафиксированы подземные толчки магнитудой 7,7. Сейсмическая активность задела и соседнюю Сирию. В результате природного катаклизма, который сопровождался десятками афтершоков в течение следующих суток, были разрушены тысячи зданий в обоих государствах. Только в Турции жертвами ЧП стали более 12 тыс. человек, ранения получили более 60 тыс.
Ранее стало известно, что российские спасатели нашли при разборе завалов в Турции тела 15 погибших, в Сирии — 12. Всего сотрудники МЧС РФ обследовали порядка 95 квадратных метров разрушенных зданий.