Сотрудники МЧС России достали двух женщин из-под завалов в турецком Хатае

Напомним, что рано утром 6 февраля в турецкой провинции Кахраманмараш были зафиксированы подземные толчки магнитудой 7,7. Сейсмическая активность задела и соседнюю Сирию. В результате природного катаклизма, который сопровождался десятками афтершоков в течение следующих суток, были разрушены тысячи зданий в обоих государствах. Только в Турции жертвами ЧП стали более 12 тыс. человек, ранения получили более 60 тыс.