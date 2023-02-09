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JB Press: структурные перемены в экономике РФ отразились в профиците платежного баланса

Экономика
JB Press: структурные перемены в экономике РФ отразились в профиците платежного баланса

Профицит текущего счета платежного баланса стал рекордно высоким в России по итогам 2022 года. Сальдо счета текущих операций, которое увеличилось на 86% по сравнению с 2021 годом, стало отражением структурных перемен в экономической системе. Об этом говорится в материале JB Press.

Авторы издания предполагают, что такая перемена показателей лишь отражает изменения в российской экономике, но не означает ее развития. Так, в публикации указывают на нехватку поставок европейских товаров.

Западные СМИ ранее писали, что санкции США и их союзников провалились, а темпы роста российской экономики в скором времени могут превысить темпы роста немецкой.
экономика россии JB Press структурные изменения торговля
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