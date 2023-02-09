JB Press: структурные перемены в экономике РФ отразились в профиците платежного баланса

Профицит текущего счета платежного баланса стал рекордно высоким в России по итогам 2022 года. Сальдо счета текущих операций, которое увеличилось на 86% по сравнению с 2021 годом, стало отражением структурных перемен в экономической системе. Об этом говорится в материале JB Press.