Психолог Шакирова рассказала о пользе арт-терапии

С психологическими трудностями в той или иной степени сталкивался каждый человек. Взрослея, мы учимся проживать стрессовые ситуации по-своему: ударяемся в хобби, общаемся с близкими, идем к психологу. Некоторые виды «успокоения», наоборот, наносят больше вреда. Это относится к вредным привычкам, заеданию стресса, самоповреждению и всему тому, что деструктивно влияет на наше тело и разум.
Существует огромное количество методик, которыми можно заменить нездоровое проживание стресса. На самом деле, каждый человек способен найти то, что подходит именно ему. Одной из таких методик является арт-терапия.
Анастасия Шакирова, детский психолог для мам рассказала корреспонденту ФАН, что это – инструмент психологической помощи. Сам термин ввел Андиарн Хилл в 1938 году, когда лечился от туберкулеза и почувствовал на себе целительный эффект рисования.
«Арт терапия – один из способов "достучаться вглубь себя" в свое бессознательное. Еще Зигмунд Фрейд считал, творчество – отличным способом, чтобы окунуться в бессознательное, он писал, что человеку легче выразить свои мысли с помощью образов и символов, чем вербально», — рассказала эксперт.
Шакирова отметила, что арт терапия применяется в широком спектре психологических проблем, а также в лечебных целях психически больных людей. Это доступное средство для выражения своих эмоций, чувств, проработке негативного опыта. Основной задачей арт терапии, по словам психолога, является возвращение человека к самому себе, к попыткам осознать свои эмоции, чувства, мысли с целью гармонизации внутреннего состояния.
«В своей практике я использую арт терапию как дополнительный инструмент. В работе с детьми она очень хорошо помогает в решение таких проблем, как страхи, конфликты, тревожность. Является прекрасным средством для расслабления и рефлексии», — поделилась Шакирова.
Психолог подчеркнула, что следует отличать обычное рисование от арт терапии, поскольку она — это творческий порыв в моменте «здесь и сейчас». Существует несколько разновидностей данной методики: изо-терапия, сказкотерапия, игровая терапия, куклотерапия, песочная терапия, фототерапия, метафорические ассоциативные карты, музыкальная терапия, танцевальная терапия.
Эффективность каждого метода арт терапии зависит от уровня мастерства психолога, его умения создать безопасное пространство и безусловную поддержку, уместности применения данного метода в проблеме у клиента, рассказала Шакирова. Выбор техник и приемов арт-терапии основывается на принципах простоты и эффективности, интереса, вне рамок и ограничений, то есть нестандартности. Результаты арт терапии: развитие творческого мышления и воображения, расширяется понимание себя, снимается напряжение, уменьшается стресс.
«Конечно, у арт терапии есть и свои минусы. Например, сильный протест со стороны клиента, не все готовы работать через арт терапию, для некоторых она является провокатором негативных эмоций. Чаще всего это защитные механизмы психики или негативный, травматичный опыт, связанный с творчеством. Поэтому во время сеанса может произойти мощный взрыв эмоции, здесь очень важно, чтобы психолог знал, как с этим справится, так как есть риск глубокого ухода человека в себя», — отметила Шакирова.
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