Психолог Шакирова рассказала о пользе арт-терапии

С психологическими трудностями в той или иной степени сталкивался каждый человек. Взрослея, мы учимся проживать стрессовые ситуации по-своему: ударяемся в хобби, общаемся с близкими, идем к психологу. Некоторые виды «успокоения», наоборот, наносят больше вреда. Это относится к вредным привычкам, заеданию стресса, самоповреждению и всему тому, что деструктивно влияет на наше тело и разум.