Абдель Фаттах аль-Бурхан объединит вооруженные силы Судана

Хартум, 9 февраля. Глава Суверенного Совета Судана, генерал-лейтенант Абдель Фаттах аль-Бурхан решил создать единые вооруженные силы республики. Мероприятие проходит в рамках соглашения о передаче власти гражданским лицам, сообщает издание Al Hamish.
Согласно постановлению, в стране произойдет слияние Сил быстрого реагирования (СБР) с Суданскими вооруженными силами. В рамках документа отменяется система работы Генштаба и возвращается система работы Главного командования Вооруженных Сил.
«В соответствии с этим решением была отменена принадлежность ряда подразделений армейского командования к подчинению министру обороны, канцелярии министра обороны, Суданскому разведывательному управлению, Национальному агентству по запрещению химического оружия», — говорится в сообщении.
Аль-Бурхан распорядился поделить республику на четыре военных округа: Голубой Нил, Красное море, а также Восточный и Западный военные округа.
Напомним, что 5 декабря 2022 года военное и политическое руководство Судана подписало рамочное соглашение о передаче власти гражданским лицам. Документ устанавливает в республике новый переходный период сроком на два года, завершением которого станет проведение всеобщих выборов.