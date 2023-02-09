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Абдель Фаттах аль-Бурхан объединит вооруженные силы Судана

Весь мир
Абдель Фаттах аль-Бурхан объединит вооруженные силы Судана

Хартум, 9 февраля. Глава Суверенного Совета Судана, генерал-лейтенант Абдель Фаттах аль-Бурхан решил создать единые вооруженные силы республики. Мероприятие проходит в рамках соглашения о передаче власти гражданским лицам, сообщает издание Al Hamish.

Согласно постановлению, в стране произойдет слияние Сил быстрого реагирования (СБР) с Суданскими вооруженными силами. В рамках документа отменяется система работы Генштаба и возвращается система работы Главного командования Вооруженных Сил.

«В соответствии с этим решением была отменена принадлежность ряда подразделений армейского командования к подчинению министру обороны, канцелярии министра обороны, Суданскому разведывательному управлению, Национальному агентству по запрещению химического оружия», — говорится в сообщении.

Аль-Бурхан распорядился поделить республику на четыре военных округа: Голубой Нил, Красное море, а также Восточный и Западный военные округа.

Напомним, что 5 декабря 2022 года военное и политическое руководство Судана подписало рамочное соглашение о передаче власти гражданским лицам. Документ устанавливает в республике новый переходный период сроком на два года, завершением которого станет проведение всеобщих выборов.
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