Новосибирские инженеры разработали микро-беспилотник для военных и разведывательных целей

Российская армия и спецслужбы в ближайшее время получат в свое распоряжение новейшее оружие для разведки и шпионажа. По своим параметрам микро-беспилотник, разработанный инженерами из Новосибирска, сопоставим с детской игрушкой.
Макет первого отечественного микро-БПЛА «Шмель» создали специалисты из Центра компетенций беспилотных летательных аппаратов. Его прототипом является британский беспилотник специального назначения Black Hawk, сообщает сетевое издание «Новости Сибири».
В технических характеристиках нового микро-беспилотника, заказчиком которого должны стать Министерство обороны и спецслужбы, значится общий вес летательного аппарата вместе с камерой 85 граммов при скорости полета 25 километров в час. Дальность полета БПЛА составляет 2 километра. На одной батарейке аппарат может автономно работать 20 минут. В серийное производство беспилотник планируется запустить нынешним летом.