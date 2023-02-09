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Новосибирские инженеры разработали микро-беспилотник для военных и разведывательных целей

Технологии

Российская армия и спецслужбы в ближайшее время получат в свое распоряжение новейшее оружие для разведки и шпионажа. По своим параметрам микро-беспилотник, разработанный инженерами из Новосибирска, сопоставим с детской игрушкой.

Новосибирские инженеры разработали микро-беспилотник для военных и разведывательных целей

Макет первого отечественного микро-БПЛА «Шмель» создали специалисты из Центра компетенций беспилотных летательных аппаратов. Его прототипом является британский беспилотник специального назначения Black Hawk, сообщает сетевое издание «Новости Сибири».

В технических характеристиках нового микро-беспилотника, заказчиком которого должны стать Министерство обороны и спецслужбы, значится общий вес летательного аппарата вместе с камерой 85 граммов при скорости полета 25 километров в час. Дальность полета БПЛА составляет 2 километра. На одной батарейке аппарат может автономно работать 20 минут. В серийное производство беспилотник планируется запустить нынешним летом.
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