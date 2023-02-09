Ольга Орлова не верит в скорое завершение конфликта родителей Жанны Фриске с Шепелевым

Близкая подруга певицы Жанны Фриске и ее коллега по музыкальной группе «Блестящие» Ольга Орлова высказалась о затянувшемся конфликте между родителями покойной звезды и ее бывшим возлюбленным — шоуменом и телеведущим Дмитрием Шепелевым.