Ольга Орлова не верит в скорое завершение конфликта родителей Жанны Фриске с Шепелевым

Близкая подруга певицы Жанны Фриске и ее коллега по музыкальной группе «Блестящие» Ольга Орлова высказалась о затянувшемся конфликте между родителями покойной звезды и ее бывшим возлюбленным — шоуменом и телеведущим Дмитрием Шепелевым.
Говоря о непрекращающихся спорах сторон из-за сына Фриске Платона, Орлова призналась, что не верит в скорое завершение этого противостояния. Певица также объяснила вспыльчивость отца Фриске Владимира Копылова.
«Он эмоциональный, ты пойми. Я просто знаю дядю Вову, ну, со своих лет 17-18. Он просто эмоциональный, он убит горем. Он все здоровье потерял после того, как не стало Жанны. И все ошибки он совершает от своих эмоций. Я понимаю, что многого можно было избежать, если бы он не ходил на эфиры. Я сначала его отговаривала, потом поняла, что это бесполезно, и перестала», — сказала она в YouTube-шоу «Алена, блин!», героем которого ранее становился сам Копылов.
Другой темой выпуска стал скандальный уход из телепроекта «Дом-2» певицы и телеведущей Ольги Бузовой. Орлова назвала подставой ее решение покинуть шоу за день до эфира.