Эксперт Хрусталев: КНДР скоро может испытать показанную на параде твердотопливную МБР

Северная Корея в скором времени может провести испытания новой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), которая была показана на параде в Пхеньяне.
Таким мнением с РИА Новости поделился аналитик Владимир Хрусталев. Он отметил, что северокорейские специалисты научились делать твердотопливные двигатели, а также легкие ракетные корпуса и другие необходимые элементы для новых ракет.
«Если Пхеньян что-то показывает на параде, что еще не летало, то значит полетит в обозримом будущем», — объяснил эксперт.
Ранее стало известно, что в параде по случаю 75-летия основания Корейской народной армии (КНА), вероятно, принимали участие новые твердотопливные МБР.