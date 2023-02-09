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Эксперт Хрусталев: КНДР скоро может испытать показанную на параде твердотопливную МБР

Армия
Эксперт Хрусталев: КНДР скоро может испытать показанную на параде твердотопливную МБР

Северная Корея в скором времени может провести испытания новой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), которая была показана на параде в Пхеньяне.

Таким мнением с РИА Новости поделился аналитик Владимир Хрусталев. Он отметил, что северокорейские специалисты научились делать твердотопливные двигатели, а также легкие ракетные корпуса и другие необходимые элементы для новых ракет.

«Если Пхеньян что-то показывает на параде, что еще не летало, то значит полетит в обозримом будущем», — объяснил эксперт.

Ранее стало известно, что в параде по случаю 75-летия основания Корейской народной армии (КНА), вероятно, принимали участие новые твердотопливные МБР.
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