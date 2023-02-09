Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Венгрия выдвинула Украине условие для одобрения ее вступления в Евросоюз

Политика
Венгрия выдвинула Украине условие для одобрения ее вступления в Евросоюз

Венгерское руководство выдвинуло требование Киеву, выполнение которого приведет к одобрению заявки Украины на вступление в Евросоюз. Его озвучил руководитель администрации главы кабмина этой страны Гергей Гуйяш.

В первую очередь, Будапешт хочет, чтобы киевский режим урегулировал проблему с ущемлением венгерского нацменьшинства на территории Закарпатья и разрешил ему говорить на своем родном языке.

«Если не будет подвижек в вопросе национальных меньшинств, то не будет и венгерской ратификации... Украинские законы о языке и закон об образовании далеки от европейских стандартов», — сказал он.

Соответствующее заявление Гуйяш сделал в рамках брифинга кабинета министров Венгрии, который состоялся 9 февраля.
венгрия евросоюз Украина будапешт
Военкоры ФАН
Лучшие в аду