Школьники из Ачинска делают окопные свечи для участников СВО

Учитель из школя №5 в Ачинске Сергей Войскович рассказал о помощи школьников участникам специальной военной операции (СВО).
Как пояснил Войскович изданию «24Сибинфо», после того как в школу поступил заказ из военкомата на изготовление «теплышей» (окопных свечей) для бойцов СВО, их производство было включено в программу уроков труда для мальчиков, сообщает kras.mk.ru.
По словам Войсковича, ученики средних и старших классов школы уже поставили производство «теплышей» на поток. В консервную банку сначала вставляется картонный фитиль, затем в емкость заливается воск. Получаются свечи, которые помогают бойцам СВО согреться в окопах.