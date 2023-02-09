Минздрав сообщил о состоянии девочки из Химок, которой сверстница нанесла около сотни ударов ножом

Школьница, которая пострадала при нападении вооруженной сверстницы в одной из школ подмосковных Химок, была переведена из реанимации в отделение хирургии. От этом сообщил в четверг региональный минздрав.
Напомним, все произошло в туалете химкинского лицея. Между двумя ученицами произошел конфликт, в ходе которого одна из девочек нанесла оппонентке около сотни ударов острым предметом. Пострадавшую экстренно доставили в больницу, ее состояние оценивалось как тяжелое.
Нападавшая публично призналась в содеянном. Возбуждено уголовное дело.