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Минздрав сообщил о состоянии девочки из Химок, которой сверстница нанесла около сотни ударов ножом

Происшествия
Минздрав сообщил о состоянии девочки из Химок, которой сверстница нанесла около сотни ударов ножом

Школьница, которая пострадала при нападении вооруженной сверстницы в одной из школ подмосковных Химок, была переведена из реанимации в отделение хирургии. От этом сообщил в четверг региональный минздрав.

Напомним, все произошло в туалете химкинского лицея. Между двумя ученицами произошел конфликт, в ходе которого одна из девочек нанесла оппонентке около сотни ударов острым предметом. Пострадавшую экстренно доставили в больницу, ее состояние оценивалось как тяжелое.

Нападавшая публично призналась в содеянном. Возбуждено уголовное дело.
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