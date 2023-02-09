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Движение грузовиков в районе Геленджика вновь открыто после улучшения погоды

Общество
Движение грузовиков в районе Геленджика вновь открыто после улучшения погоды

Улучшение погодных условий в Краснодарском крае позволило возобновить движение грузовых автомобилей в районе Геленджика и Новороссийска. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

Отмечается, что движение автомобилей было приостановлено из-за резкого увеличения скорости ветра. В некоторых районах Кубани этот показатель мог превысить отметку в 30 метров в секунду. После улучшения погоды движение было возобновлено, однако спасатели предупредили о новой угрозе. По их словам, в период с 9 по 10 февраля в горах Краснодарского края сохраняется угроза схода лавин. Особо опасными считаются участки на высоте выше 1500 метра над уровнем моря.

Как сообщалось ранее, из-за сильного ветра была приостановлена работа Керченской паромной переправы. В очереди на накопительной парковке ожидают транспортировки 277 автомобилей.
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