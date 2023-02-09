В Архангельской области предложили наделить льготами категорию «Дети войны»

Законопроект, подразумевающий льготы для людей, попадающих в категорию «Дети войны», обсуждается в Архангельской области. Об этом сообщил депутат областного собрания Александр Дятлов.
Согласно документу, признается статус детей войны и устанавливаются группы пенсионеров, попадающих в эту категорию. В Архангельской области туда будут включать граждан, родившиеся с 1 января 1927 по 31 декабря 1945 года. Среди них около 45 тыс. северян. На рассмотрение законопроект внес губернатор Александр Цыбульский.
«С сегодняшнего дня ждем предложений, какими льготами необходимо наделить категорию "Дети войны"», — заявил Дятлов.
Он также встретился с активом общественной организации «Дети Молотовска» в Северодвинске. В рамках встречи обсудили законопроект о признании статуса «Детей войны» в Архангельской области. Все ветераны единогласно поддержали документ.