В Архангельской области предложили наделить льготами категорию «Дети войны»

Согласно документу, признается статус детей войны и устанавливаются группы пенсионеров, попадающих в эту категорию. В Архангельской области туда будут включать граждан, родившиеся с 1 января 1927 по 31 декабря 1945 года. Среди них около 45 тыс. северян. На рассмотрение законопроект внес губернатор Александр Цыбульский.