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Жителей города Шахты просят воздержаться от употребления водопроводной воды

Общество

В водопроводной воде города Шахты Ростовской области обнаружены токсические вещества. Специалисты регионального Роспотребнадзора просят жителей воздержаться от ее употребления.

Жителей города Шахты просят воздержаться от употребления водопроводной воды

Взятые пробы в Шахтах и окрестных населенных пунктах показали наличие в воде вредных веществ в значениях, количественные показатели которых превышают предельно допустимые нормы, сообщает сетевое издание «Южный Федеральный». Речь идет о дибромхлорметане и бромдихлорметане

Специалисты отмечают, что бромдихлорметан в высоких концентрациях ядовит. Он может оказывать на организм человека мутагенное, канцерогенное и тератогенное воздействие. Дибромхлорметан классифицируется биологами как токсическое вещество. Его повышенная концентрация также оказывает вредоносное воздействие на здоровье человека. Шахтинцам и жителям ближайших районов рекомендуется использовать бутилированную воду или применять фильтры для очистки водопроводной воды.
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