Жителей города Шахты просят воздержаться от употребления водопроводной воды

В водопроводной воде города Шахты Ростовской области обнаружены токсические вещества. Специалисты регионального Роспотребнадзора просят жителей воздержаться от ее употребления.
Взятые пробы в Шахтах и окрестных населенных пунктах показали наличие в воде вредных веществ в значениях, количественные показатели которых превышают предельно допустимые нормы, сообщает сетевое издание «Южный Федеральный». Речь идет о дибромхлорметане и бромдихлорметане
Специалисты отмечают, что бромдихлорметан в высоких концентрациях ядовит. Он может оказывать на организм человека мутагенное, канцерогенное и тератогенное воздействие. Дибромхлорметан классифицируется биологами как токсическое вещество. Его повышенная концентрация также оказывает вредоносное воздействие на здоровье человека. Шахтинцам и жителям ближайших районов рекомендуется использовать бутилированную воду или применять фильтры для очистки водопроводной воды.