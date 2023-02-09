Жителей города Шахты просят воздержаться от употребления водопроводной воды

Специалисты отмечают, что бромдихлорметан в высоких концентрациях ядовит. Он может оказывать на организм человека мутагенное, канцерогенное и тератогенное воздействие. Дибромхлорметан классифицируется биологами как токсическое вещество. Его повышенная концентрация также оказывает вредоносное воздействие на здоровье человека. Шахтинцам и жителям ближайших районов рекомендуется использовать бутилированную воду или применять фильтры для очистки водопроводной воды.