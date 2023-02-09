ВСУ используют спутниковый интернет Starlink в создании единой централизованной системы целеуказания для артиллерии. То есть непосредственно для убийства, заявил подполковник Алексей Селиванов в беседе с международной редакцией ФАН.
Американская SpaceX ограничила доступ украинской армии к спутниковой связи Starlink для управления беспилотниками. Как сообщила президент компании Гвинн Шотвелл, в руководстве не хотят, чтобы их технологии использовались для наступательных целей.
«Интернет (Starlink. — Прим. ред.) никогда не предназначался для превращения в оружие», — сказала она.
Как отметил Селиванов, в таком случае SpaceX следует полностью прекратить обслуживание предоставленной Украине аппаратуры Starlink. По словам эксперта, доступный интернет на передовой в любом случае используется для всех видов боевых задач, в том числе и наступательных.
«Беспилотники, особенно тактического уровня, управляются не "Старлинком", а с собственных пультов, то есть БПЛА автономны. Starlink служит здесь лишь для передачи значительных массивов данных на штабные терминалы.
А ВСУ используют этот интернет для задач самого широкого профиля, в том числе в создании единой централизованной системы целеуказания для артиллерии. То есть непосредственно для убийства. Об этом обязательно надо говорить и требовать от SpaceX полного прекращения обслуживания Starlink на Украине», — заявил подполковник.
Ранее Алексей Селиванов рассказал ФАН, что Киев планирует уничтожить каноническую православную церковь Украины УПЦ МП при одобрении Запада. По словам эксперта, православная вера вдохновляет огромное количество русских воинов вплоть до того, что они размещают на форме и поднимают над военной техникой знамена с ликом Спаса. Поэтому ликвидация связующего звена триединого народа на подконтрольных киевским властям территориях продолжится.