Ранее Алексей Селиванов рассказал ФАН, что Киев планирует уничтожить каноническую православную церковь Украины УПЦ МП при одобрении Запада. По словам эксперта, православная вера вдохновляет огромное количество русских воинов вплоть до того, что они размещают на форме и поднимают над военной техникой знамена с ликом Спаса. Поэтому ликвидация связующего звена триединого народа на подконтрольных киевским властям территориях продолжится.