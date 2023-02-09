Горячий прием Зеленского в Париже вынудил французов краснеть за Макрона

Встреча французского лидера Эммануэля Макрона и его украинского коллеги Владимира Зеленского в Париже раздосадовала жителей европейского государства. Свое мнение о происходящем они озвучили на просторах Всемирной паутины.
Напомним, что иностранный гость был принят в столице Пятой республики весьма горячо. Президенты обменялись комплиментами, а также долго держались за руки, завершив сцену объятиями. Кроме того, Макрон вручил бывшему комику награду.
«Зеленский награжден орденом Почетного легиона. Какой позор, до каких пор мы собираемся лизать сапоги этому лакею НАТО и ЦРУ?» — возмутился один из читателей Le Figaro.
«Странный визит: общение на "ты", военная медаль, все это сопровождается горячими поцелуями и объятиями. Даже становится неловко» — «покраснел» от стыда другой комментатор.
Напомним, что турне Зеленского по странам Европы стартовало в минувшую среду. Первым делом президент посетил Британию, где встретился с местным премьер-министром Риши Сунаком.