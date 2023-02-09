Певица Ольга Орлова рассказала, сколько пробудет в декрете после вторых родов

Экс-солистка группы «Блестящие», 45-летняя певица Ольга Орлова рассказала, сколько планирует пробыть в декрете после рождения второго ребенка.
Исполнительница песни «А я люблю женатого» в начале февраля стала мамой во второй раз. У певицы родилась дочь Анна. Как выяснилось, появление на свет малышки не помешает ей в скором времени вернуться в «Дом-2».
«Мы не знаем, как это там будет все обстоять, но, я думаю, что пару недель. У меня же работа не 12 часов в день, правда. Ну, что я, отъеду, проведу там «лобное» и вернусь. Или, там, проведу «тэт» и вернусь», — рассказала звезда в новом выпуске YouTube-шоу «Алена, блин!».
Другой темой выпуска стал скандальный уход с телестройки экс-соведущей Орловой певицы Ольги Бузовой. По словам знаменитости, сделала она это всего за день до первого эфира.