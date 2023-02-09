FT: страны Запада пересекают красные линии в поставках вооружения Украине

Западные страны стараются поставлять Украине более мощное вооружение, однако при этом все чаще пересекают собственные красные линии, пишет Financial Times.
В публикации говорится, что страны НАТО вряд ли откажутся от идеи передать украинским военным истребители. Авторы статьи убеждены, что риск эскалации конфликта из-за такого шага заметно возрастает.
Подчеркивается, что характер поставок оружия Киеву меняется в зависимости от потребностей ВСУ на поле боя. Это приводит к тому, что США и их союзники направляют украинским военным оружие, поставки которого до этого даже не рассматривались.