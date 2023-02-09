Иностранный теплоход с командой из Вьетнама задержали в порту Находки

Кроме того, у инспекции возникло много вопросов к состоянию машинного отделения. И несмотря на то, что капитан теплохода заявил, будто судно далее пойдет в док одного из китайских портов для ремонта, портовые власти и профсоюз моряков решили задержать судно до прихода гарантийных писем от судовладельца, поделился председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов.