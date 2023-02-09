Иностранный теплоход с командой из Вьетнама задержали в порту Находки

Представители портовых властей и Российского профсоюза моряков в Находке при осмотре теплохода Haven Guarder под флагом Панамы обнаружили значительные технические нарушения. По этой причине судно было задержано в порту.
Как сообщает ИА PrimaMedia, задержанному судну около 30 лет, и оно нуждается в серьезной реконструкции. Вся территория палубы занята хламом и находится в грязном состоянии. Везде имеются следы ржавчины и кругом полно посторонних предметов, которые загромождают проходы, отметили проверяющие.
Кроме того, у инспекции возникло много вопросов к состоянию машинного отделения. И несмотря на то, что капитан теплохода заявил, будто судно далее пойдет в док одного из китайских портов для ремонта, портовые власти и профсоюз моряков решили задержать судно до прихода гарантийных писем от судовладельца, поделился председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов.